Девушка сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась части волос

Блогерша Челси из Австралии лишилась части волос после кератинового выпрямления в салоне

Блогерша Челси (фамилия неизвестна) из Австралии сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась части волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша рассказала, что решила выпрямить локоны и добавить им блеска с помощью кератинового выпрямления. Сначала она продемонстрировала свою внешность до проведенной манипуляции. На размещенных кадрах видно, что длинные светлые пряди девушки выглядят пористыми.

По словам героини публикации, после процедуры в салоне красоты ее волосы стали ломаться и осыпаться. Затем в опубликованном видео Челси предстала с короткой прической темного цвета. «Я раньше не осознавала, насколько ценны мои волосы. Теперь мне понадобится два года, чтобы вернуть свой прежний внешний вид», — посетовала она.

Блогерша также призналась, что потеряла уверенность в себе и некоторое время носила парик. «Я чувствовала себя уродливой и хотела спрятать свою настоящую прическу», — объяснила она. В заключение девушка добавила, что теперь регулярно подстригает секущиеся концы, чтобы вновь отрастить здоровые локоны.

В марте другая девушка также выпрямила волосы в салоне и облысела. Юзерша продемонстрировала видео с результатом работы мастера. Так, блогерша предстала с многочисленными проплешинами и залысинами на голове.