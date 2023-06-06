Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:24, 6 июня 2023Ценности

Девушка сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась части волос

Блогерша Челси из Австралии лишилась части волос после кератинового выпрямления в салоне

Кадр: @___.chels.___

Блогерша Челси (фамилия неизвестна) из Австралии сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась части волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша рассказала, что решила выпрямить локоны и добавить им блеска с помощью кератинового выпрямления. Сначала она продемонстрировала свою внешность до проведенной манипуляции. На размещенных кадрах видно, что длинные светлые пряди девушки выглядят пористыми.

По словам героини публикации, после процедуры в салоне красоты ее волосы стали ломаться и осыпаться. Затем в опубликованном видео Челси предстала с короткой прической темного цвета. «Я раньше не осознавала, насколько ценны мои волосы. Теперь мне понадобится два года, чтобы вернуть свой прежний внешний вид», — посетовала она.

Материалы по теме:
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Блогерша также призналась, что потеряла уверенность в себе и некоторое время носила парик. «Я чувствовала себя уродливой и хотела спрятать свою настоящую прическу», — объяснила она. В заключение девушка добавила, что теперь регулярно подстригает секущиеся концы, чтобы вновь отрастить здоровые локоны.

В марте другая девушка также выпрямила волосы в салоне и облысела. Юзерша продемонстрировала видео с результатом работы мастера. Так, блогерша предстала с многочисленными проплешинами и залысинами на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Разрушение плотины Каховской ГЭС квалифицировали как теракт
    Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП
    Психолог назвала главные возбуждающие женщин мужские качества
    МЧС направило группу спасателей в Херсонскую область
    Российская система ПВО атаковала две воздушные цели над Белгородом
    Полицейские предотвратили попытку суицида жителя Подмосковья и попали на видео
    Медведь набросился на женщину и расцарапал ей спину
    Место обрушения плотины Каховской ГЭС попало на видео
    Стало известно о ликвидации высокопоставленного офицера ГУР Украины
    Евросоюз осудил Россию из-за Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.