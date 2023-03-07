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18:39, 7 марта 2023Ценности

Девушка выпрямила волосы в салоне и облысела

Блогерша username133431 лишилась части волос после кератинового выпрямления в салоне

Кадр: @username133431

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) решила сделать кератиновое выпрямление волос в салоне красоты и облысела. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом username133431 показала серию снимков до процедуры, которая направлена на разглаживание поверхности волос. На размещенных фото видно, что локоны девушки выглядят густыми и здоровыми. «Такой я была раньше», — объяснила она в публикации.

Затем юзерша продемонстрировала видео с результатом работы мастера. Так, блогерша предстала с многочисленными проплешинами и залысинами на голове. «Через три дня после посещения салона пряди стали выпадать, и я лишилась части волос», — посетовала она.

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Подписчики удивились поступку инфлюэнсерши и поделились своим опытом ухода за волосами в комментариях под постом. «Ваши локоны и так выглядели прекрасно, зачем вам было это нужно?», «А для чего вы решили выпрямлять их?», «У меня было то же самое после кератинового выпрямления», — высказались они.

В феврале студентка из Великобритании Шэннон Стэндэдж лишилась части волос после многократных процедур окрашивания в домашних условиях. По словам юзерши, после ряда экспериментов она решила перекрасить волосы из черного в фиолетовый цвет. На опубликованных снимках было видно, что пряди британки стали короткими и тонкими.

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Екатерина Ештокина
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