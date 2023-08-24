Обнаружено восемь новых загадочных источников рентгеновского излучения

Телескоп Chandra обнаружил новые сверхъяркие источники рентгеновского излучения

Астрономы Тайваня провели рентгеновские наблюдения галактики NGC 1559 с помощью космического корабля НАСА Chandra. Было обнаружено восемь новых сверхъярких источников рентгеновского излучения. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Сверхъяркие источники рентгеновского излучения — это точечные источники излучения, которые настолько яркие в рентгеновском диапазоне, что испускают больше энергии, чем испускает один миллион Солнц на всех длинах волн. Они менее яркие, чем активные ядра галактик, но более стабильны, чем любой другой известный высокоэнергетический процесс. Точная природа этих источников остается загадкой.

NGC 1559 представляет собой спиральную галактику с перемычкой в ​​созвездии Сетка, расположенную на расстоянии около 41 миллиона световых лет. Несмотря на фрагментированную морфологию, спиральные рукава NGC 1559 относительно массивны и имеют высокую скорость звездообразования. Галактика также известна тем, что за последние 40 лет в ней произошло как минимум четыре сверхновых.

Всего было обнаружено 33 точечных источника рентгеновского излучения, среди них — 8 сверхъярких источников со светимостью выше 10 в 39-1 степени эрг в секунду. Самый яркий объект получил обозначение X-17 с рентгеновской светимостью 7,98 дуодециллиона эрг в секунду, а самый слабый источник этого класса — X-6 — имеет светимость 1,06 дуодецеллиона эрг в секунду. Ученым пока не известно, почему в галактике присутствует столь большое число сверхъярких рентгеновских источников.