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14:38, 24 августа 2023Мир

Стала известна дата встречи Путина и Эрдогана

Президент Турции Эрдоган встретится со своим коллегой Путиным 4 сентября

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября посетит с официальным визитом Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи», — заявил собеседник агентства.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что основной темой встречи Путина и Эрдогана станет зерновая сделка и ее возобновление. Как отметили источники издания, турецкая сторона считает «нездоровой» реализацию поставок украинского зерна без участия России.

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    Глеб Бажуткин
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