Спецслужбы оцепили место стоянки бизнес-джета Пригожина в Шереметьево
Спецслужбы оцепили в московском аэропорту Шереметьево место стоянки бизнес-джета Embraer, откуда он вылетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, на месте проходят оперативные действия. Всех сотрудников, которые приближались к борту, допрашивают. Также изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые были направлены на самолет.
Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин. Выживших нет.
Следствие рассматривает версию о бомбе в отсеке шасси. Именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, оно ударило стабилизатор.