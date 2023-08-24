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13:28, 24 августа 2023Силовые структуры

Спецслужбы оцепили место стоянки бизнес-джета Пригожина в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево оцепили место стоянки бизнес-джета Пригожина

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Спецслужбы оцепили в московском аэропорту Шереметьево место стоянки бизнес-джета Embraer, откуда он вылетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на месте проходят оперативные действия. Всех сотрудников, которые приближались к борту, допрашивают. Также изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые были направлены на самолет.

Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин. Выживших нет.

Следствие рассматривает версию о бомбе в отсеке шасси. Именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, оно ударило стабилизатор.

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    Илона Палей
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