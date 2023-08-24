В США заявили о торговле НАТО территориями Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер: НАТО предлагает Украине торговать территорией

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что Украина будет вынуждена подписать капитуляцию, подобную той, что приняла Япония по итогам Второй мировой войны. Свое мнение он выразил в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «не будет торговать территориями и людьми». Риттер заявил, что подобную сделку предложила именно НАТО, в то время как Россия имеет дело с реальностью, в которой Украина капитулирует. «Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайтесь», — написал экс-разведчик.

О том, что Украина не собирается торговать территориями, также сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. «Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — заявил он.