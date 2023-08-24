Политик Барака: в ЦРУ и Пентагоне заранее знали о провале контрнаступления ВСУ

ЦРУ и Пентагон заранее знали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к провалу. Об этом заявил американский политик Аджаму Барака в X (бывший Twitter).

«Признайте бесправность происходящего. Военные преступники, руководящие политикой США, поощряли Украину отвергнуть Минские соглашения и выбрать войну, которую, как знали Пентагон и разведывательные службы, нельзя выиграть военным путем», — раскрыл план американских властей Барака, отметив, что теперь они винят в неудачах ВСУ неверную стратегию Украины.

Ранее Барака заявил, что Запад не стесняется лгать об изоляции Владимира Путина. По его словам, американские журналисты пишут ложь, что президента России изолировали от всего мира, хотя по факту была нарушена коммуникация РФ со странами Запада, население которых составляет всего 10 процентов от мирового.