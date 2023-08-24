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19:38, 24 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о тумане

Mos.ru: с вечера 24 августа в Москве ожидается туман

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С позднего вечера четверга, 24 августа, до утра пятницы в Москве ожидается туман. Об этом жителей столицы предупредили на портале mos.ru.

«Примерно с 21:00 24 августа до утра 25 августа в Москве местами ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 200-700 метров», — говорится в сообщении.

Москвичей предупредили, что в городе из-за подобных погодных условий может увеличиться вероятность дорожно-транспортных происшествий. Владельцев машин попросили быть внимательными и соблюдать скоростной режим, избегая резких маневров.

Ранее в европейскую часть России пришли первые заморозки. Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — там температура воздуха опустилась до минус 1,4 градуса Цельсия. Ниже нуля показатели термометров также упали на территории Кировской области.

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    Нина Ташевская
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