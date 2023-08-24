Первые заморозки зафиксировали в нескольких регионах России

Синоптик Леус: первые заморозки зафиксировали в европейской части России

В европейскую часть России пришли первые заморозки. О том, что температура воздуха в нескольких регионах опустилась ниже нуля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России», — заявил синоптик. Леус уточнил, что холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — там температура воздуха опустилась до минус 1,4 градуса Цельсия. Ниже нуля показатели термометров также упали на территории Кировской области, добавил специалист.

Ранее заморозки в конце августа спрогнозировали для семи российских регионов. Температура ниже нуля ожидается в конце лета в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкирии и Пермском крае.

Особенно сложной ситуация окажется на Урале, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.