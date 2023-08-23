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16:36, 23 августа 2023Среда обитания

Заморозки в августе спрогнозировали семи российским регионам

Вильфанд: в августе ожидаются заморозки в регионах европейской части России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В конце августа заморозки ожидаются в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкирии и Пермском крае. Такой прогноз для семи российских регионов дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. И особенно сложная ситуация будет на Урале», — заявил метеоролог. С 24 по 26 августа в перечисленных регионах ожидается понижение температуры воздуха до минус двух градусов Цельсия, рассказал Вильфанд.

Ранее метеоролог предсказал, что в последние выходные лета москвичей ожидают умеренная погода и кратковременные осадки. Температура воздуха прогреется до 17-20 градусов Цельсия, спрогнозировал эксперт. Местами пройдут кратковременные дожди, добавил Вильфанд.

Специалисты центра Фобос также предупредили жителей Москвы, что летняя погода и жара больше не вернутся в столицу. Несмотря на то, что к субботе, 26 августа, из-за антициклона осадки закончатся и температурный режим установится в пределах нормы для данного периода времени, с воскресенья в столице опять ожидаются осадки и прохладные воздушные массы, а показатели термометров вновь устремятся вниз.

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    Нина Ташевская
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