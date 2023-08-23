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12:49, 23 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о преждевременном наступлении осени

Центр погоды «Фобос»: летней погоды и жары в Москве больше не будет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Летняя погода и жара больше не вернутся в Москву. Об этом жителей столицы предупредили специалисты центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, жаркая погода в столице больше наблюдаться не будет — город ждут холодные ночи, дожди, а также наступление осени. Они добавили, что в среду и четверг, 23 и 24 августа, в Москве прольются дожди, при этом температура составит 18 градусов Цельсия, что почти на два градуса ниже климатической нормы.

Несмотря на то, что к субботе, 26 августа, из-за антициклона осадки закончатся и температурный режим установится в пределах нормы для данного периода времени, с воскресенья в столице опять ожидаются осадки и прохладные воздушные массы, а показатели термометров вновь устремятся вниз.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в последние выходные лета москвичей ожидают умеренная погода и кратковременные, «ненадоедливые» осадки. Температура при этом будет варьироваться от 17 до 20 градусов Цельсия.

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    Полина Кислицына
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