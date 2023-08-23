Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

Вильфанд: в последние выходные лета в Москве ожидаются ненадоедливые дожди

В последние выходные лета москвичей ожидают умеренная погода и кратковременные осадки. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температурный фон прогнозируется в диапазоне 17-20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые», — заявил Вильфанд. Он добавил, что температура окажется всего на один градус ниже многолетних значений.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Подмосковье 1 сентября. По его словам, в День знаний ожидается прохладная погода, вероятность дождя составляет 60-70 процентов. Днем температура достигнет 18-20 градусов Цельсия, но утром будет холоднее — 10-13 градусов тепла в то время, когда будут проводиться школьные линейки.

11 августа в Москве был введен «желтый» режим погодной опасности, продлившийся до 21:00. Причиной стал мощный ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду.