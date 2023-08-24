Моряк провел три дня на необитаемом острове из-за поломки судна и спасся

64-летний моряк провел три дня на необитаемом острове Кей-Сал и спасся

64-летний мужчина провел три дня на необитаемом острове Кей-Сал, Багамские острова, и спасся благодаря сигнальным ракетам. Об этом сообщает United States Coast Guard News.

В пятницу, 18 августа, береговая охрана города Ки-Уэст получила сообщение о неисправной парусной лодке, выпускающей сигнальные ракеты вблизи острова Кей-Сал. Офицеры службы на воздушном судне прибыли к острову, где обнаружили мужчину. Ему передали продукты питания, воду и рацию для установления связи. Моряк сообщил, что застрял на острове и находится здесь уже три дня, так как его судно вышло из строя.

На помощь мужчине был направлен экипаж катера береговой охраны «Пол Кларк». Вскоре моряка благополучно забрали с острова. Отмечается, что на момент спасения его здоровье было в хорошем состоянии. По словам береговой охраны, она часто патрулирует Флоридский пролив, в том числе пролетает над Кей-Салом, благодаря чему служба заметила красную сигнальную ракету моряка. «Если бы мы не увидели сигнальную ракету, все могло бы закончиться хуже», — утверждает офицер береговой охраны города Ки-Уэст.

Ранее сообщалось, что в США спасли дайверов, которые потерялись во время подводной охоты и провели 12 часов в океане. Как выяснилось, во время погружения их унесло примерно на 160 метров от судна.