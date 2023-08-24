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18:28, 24 августа 2023Среда обитания

В России захотели ужесточить контроль за утилизацией мусора

Минприроды разработает реестр компаний — утилизаторов отходов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минприроды разработает реестр компаний-утилизаторов отходов, который позволит вывести недобросовестных игроков из тени и поможет отслеживать объемы утилизируемого мусора. О том, что в стране таким образом захотели ужесточить контроль за утилизацией отходов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Нововведение будет действовать, начиная с января 2024 года. В реестр будут включены те утилизаторы, которые предоставят достоверную информацию об оборудовании для утилизации мусора и его производственной мощности. Производителей и импортеров продукции либо обяжут заключать договоры с утилизаторами из реестра, либо создавать собственные мощности, либо уплачивать экосбор.

Помимо этого, с 1 января следующего года в России заработает обновленная расширенной ответственности производителей и импортеров, предполагающая, что на них будет лежать ответственность за утилизацию упаковки. В 2025 году планируется, что доля упаковки, подлежащей утилизации, составит 55 процентов, а в 2026 — 75 процентов. В 2027 году в стране намерены добиться полной утилизации произведенной и ввезенной упаковки.

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«Сегодня упаковку в России утилизируют кое-как. То есть по документам мусор может быть утилизирован, а по факту он просто выброшен на свалку. Поэтому такой реестр необходим. Государству нужно понимать, кто занимается утилизаций, в каком объеме и с какой эффективностью», — заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Торгово-промышленной палате отметили, что введения реестра для повышения контроля будет недостаточно и дополнительно необходимо совершенствовать такие инструменты, как учет отходов и сырья. В свою очередь, представители бизнеса не понимают, как именно они должны выполнять новые требования, а также переживают за монополизацию рынка. Некоторые из них выразили сомнение, что реестр будет работать в России, так как он не дает компаниям стимула к утилизации — например, такой, как возможность продавать собранные отходы на переработку.

В июле стало известно, что бизнес испугался запрета пластика в России.

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    Полина Кислицына
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