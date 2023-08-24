Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:33, 24 августа 2023Экономика

Крупный производитель водки в России сменил название

Производитель водки Beluga Group сменил название на Novabev Group

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Один из крупнейших производителей алкоголя в России Beluga Group провел ребрендинг, в ходе которого поменял название на Novabev Group. Об этом сказано в пресс-релизе компании, изменения уже отражены на сайте и в Telegram-канале группы.

Первая часть нового названия Nova (с латинского переводится как «новая звезда») отражает значимость компании в индустрии и ее «приверженность к инновационным подходам». Вторая — Be+V (от английского beverages — «напитки») — соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», объяснили в группе.

Причиной перименования стало желание компании разделить бренды группы и флагманской водки, а также «сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин». В то же время с ребрендингом не меняется внутренняя структура компании: организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами.

Вместе с названием компания также изменила свой логотип — теперь на сайте вместо заглавной буквы «В» изображены две полукруглые линии на голубом фоне. Компания объясняет, что новое изображение олицетворяет стихию воды, синхронную работу подразделений, динамику и развитие.

О решении группы провести ребрендинг стало известно в начале августа. Бывшая Beluga Group — второй по величине производитель и дистрибьютор алкоголя в России. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8 процента, до 16,8 миллиона декалитров. Из этого объема 13,9 миллиона пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4 процента к предыдущему году, и 2,9 миллиона — на партнерские (рост на 13,8 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Собянин представил основные направления развития Москвы

    Центробанк Турции начал спасать лиру

    Лавров раскрыл принцип приема новых членов в БРИКС

    Появились подробности о протаранившем толпу в российском городе водителе

    Цены на бензин в России установили рекорд

    Таракан пролетел тысячи километров в окне самолета и стал популярен в сети

    Производство автомобилей в России упало

    Лавров рассказал о названии БРИКС после вступления новых стран

    Пьяный водитель протаранил толпу в центре российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости