Крупный производитель водки в России сменил название

Производитель водки Beluga Group сменил название на Novabev Group

Один из крупнейших производителей алкоголя в России Beluga Group провел ребрендинг, в ходе которого поменял название на Novabev Group. Об этом сказано в пресс-релизе компании, изменения уже отражены на сайте и в Telegram-канале группы.

Первая часть нового названия Nova (с латинского переводится как «новая звезда») отражает значимость компании в индустрии и ее «приверженность к инновационным подходам». Вторая — Be+V (от английского beverages — «напитки») — соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», объяснили в группе.

Причиной перименования стало желание компании разделить бренды группы и флагманской водки, а также «сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин». В то же время с ребрендингом не меняется внутренняя структура компании: организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами.

Вместе с названием компания также изменила свой логотип — теперь на сайте вместо заглавной буквы «В» изображены две полукруглые линии на голубом фоне. Компания объясняет, что новое изображение олицетворяет стихию воды, синхронную работу подразделений, динамику и развитие.

О решении группы провести ребрендинг стало известно в начале августа. Бывшая Beluga Group — второй по величине производитель и дистрибьютор алкоголя в России. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8 процента, до 16,8 миллиона декалитров. Из этого объема 13,9 миллиона пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4 процента к предыдущему году, и 2,9 миллиона — на партнерские (рост на 13,8 процента).