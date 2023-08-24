Субсидии на ископаемое топливо в мире рекордно выросли

Субсидии на ископаемое топливо в мире выросли до рекордных $7 трлн

Суммарные субсидии на ископаемые виды топлива в мире в прошлом году достигли рекордного показателя — 7 триллионов долларов. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что объем субсидий России на ископаемые виды топлива в 2022 году составил 421 миллиард долларов — по этому показателю страна входит в тройку лидеров. Рост субсидий связывают с резким увеличением стоимости энергоносителей.

Ведомство уточняет, что около половины глобальных субсидий приходится на Восточную Азию и Тихий океан. Крупнейшей субсидирующей страной остается Китай — на него пришлось 2,2 триллиона долларов. За ним следуют США — 760 миллиардов долларов, Россия — 421 миллиард долларов, Индия — 350 миллиардов долларов, страны ЕС — 310 миллиардов долларов.

Весной 2022 года компании, управляющие активами более чем на 10 триллионов долларов, призвали власти государств, ищущих замену российским газу и нефти, не забывать о необходимости зеленого перехода в энергетике