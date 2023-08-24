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12:38, 24 августа 2023Мир

Генсек ООН назвал вчерашним днем современные международные институты

Генсек ООН Гутерриш: состояние СБ ООН, МВФ и Всемирного банка — вчерашний день

Фото: Didier Lebrun / IMAGO / Globallookpress.com

Состояние современных международных институтов, вроде Совета Безопасности (СБ) ООН, Международного валютного фонда (МВФ), а также Всемирного банка отражает вчерашний день. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует Reuters.

«Они были в основном созданы после Второй мировой войны, когда многие африканские страны все еще находились под властью колониальных держав и даже не присутствовали за столом переговоров», — заявил генсек всемирной организации, выступая на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

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    Глеб Бажуткин
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