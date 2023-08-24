Зеленский заявил, что Киеву сложно договориться с Западом о поставках Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на несговорчивость западных партнеров, заявив, что Киеву сложно договариваться о новых поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает ТАСС.

«С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться», — заявил он.

Зеленский отметил, что Patriot, NASAMS и IRIS-T — это лучшие системы противовоздушной обороны, которыми на данный момент располагает Украина. Он также подчеркнул, что рассчитывает на усиление работы с западными партнерами по получению данных установок.

Ранее стало известно, что Германия впервые поставила на Украину ракеты для ЗРК Patriot.