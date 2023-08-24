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05:01, 24 августа 2023Экономика

Европе предрекли проблемы с газом в случае холодной зимы

Аналитик Демидов предрек Европе большие проблемы в случае холодной зимы

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Несмотря на большую заполненность газовых хранилищ, в случае холодной зимы Европу ожидают большие проблемы, сообщил в беседе с «Лентой.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Заполненность газохранилищ Европы составляет более 90 процентов, обратил внимание аналитик. Он отметил, что это очень хороший показатель. «Учитывая, что объемы хранилищ в Европе полностью — это около 100 миллиардов кубов, то заполненность сейчас — примерно 92-93 миллиарда. Это, пожалуй, один из лучших за историю результатов заполнения хранилищ. В августе, мне кажется, никогда такого не было, чтобы на 90 с лишним процентов они были заполнены», — высказался Демидов.

Однако собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в среднем в хорошие годы Европа потребляла около 500 миллиардов кубов газа. Таким образом текущий запас покрывает меньше 20 процентов от этого показателя. При этом в прошлом году Европа потребила существенно меньше – порядка 400-430 миллиардов.

«Если зима будет по температуре схожа с предыдущей, 2022-2023 года, то, я думаю, что все будет в порядке, поставок СПГ из США и Катара будет вполне достаточно, чтобы перекрыть потребности, которые остались, учитывая достаточно большое снижение потребления промышленностью и урезание потребления домохозяйствами. Если же вдруг будет очень холодная зима, то будут очень большие проблемы, естественно, со стороны домохозяйств», — поделился аналитик.

В середине августа представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что страны Европы заполнили подземные газовые хранилища на 89,89 процента. Отмечалось, что выполнить план государствам удалось раньше срока — весной ЕК установила, что они должны довести запасы газа до 90 процентов к 1 ноября.

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    Екатерина Смирная
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