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02:00, 25 августа 2023Из жизни

Пару с 19-летней разницей в возрасте попытались разлучить анонимные хейтеры

Влюбленных из США с 19-летней разницей в возрасте попытались разлучить хейтеры

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пара с 19-летней разницей в возрасте рассказала об агрессивной реакции на их отношения в соцсетях. Своей историей влюбленные поделились с Metro.

46-летний Майкл Джастин, построивший модельную карьеру, и 27-летняя медсестра Эмили Даунинг из США стали встречаться после того, как познакомились на уроке йоги в 2019 году. Оба сомневались в перспективах таких отношений из-за большой разницы в возрасте, поэтому вскоре расстались. Однако с началом пандемии COVID-19 в 2020 влюбленные поняли, что не могут друг без друга, и стали жить вместе. Джастин, у которого было много подписчиков в соцсетях, начал делиться с аудиторией историей своих романтических отношений.

Пользователи негативно отреагировали на его признания. От Майкла отписалось восемь тысяч человек, а часть хейтеров даже попыталась разлучить пару. Анонимные фанатки Майкла каким-то образом раздобыли телефонный номер Эмили, стали ей звонить и пытались убедить, что возлюбленный ей изменяет.

Я получала по-настоящему жуткие сообщения, которые меня пугали. А еще мегафанатки Майкла нашли мой номер и говорили мне ужасные вещи, когда я брала трубку. Было понятно, что они хотят заставить меня поверить, что Майкл мне изменяет, чтобы разрушить наши отношения

Эмили Даунинг

Когда пара завела общий аккаунт в TikTok, их аудитория значительно поменялась. Но новой платформе они получали преимущественно позитивные комментарии. Некоторые подписчики даже спрашивали у них советов о том, как найти свою любовь и вести себя на свиданиях. Первый ролик Эмили и Майкла набрал в TikTok три миллиона просмотров.

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Сейчас пара куда реже сталкивается с агрессивными подписчиками, хотя по-прежнему находятся люди, которые не упускают возможность отпустить в сторону Эмили едкий комментарий. Некоторые говорят, что у девушки эдипов комплекс, другие считают, что она выглядит куда старше своего возраста. Эмили и Майкл не обращают внимания: они приняли решение не принимать критику близко к сердцу и считают, что их любовь куда важнее мнений незнакомых людей.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok Сэв Харрисон, вышедшая замуж за мужчину на 22 года старше себя, поделилась историей своей любви. Ее отношения нередко вызывают осуждение со стороны окружающих.

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    Антонина Черташ
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