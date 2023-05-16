Девушка вышла замуж за мужчину на 22 года старше себя и рассказала об их любви

18-летняя девушка вышла замуж за 40-летнего мужчину и вызвала осуждение окружающих

Пользовательница TikTok Сэв Харрисон, вышедшая замуж за мужчину на 22 года старше себя, поделилась историей своей любви. Ее отношения нередко вызывают осуждение со стороны окружающих, пишет издание News.com.au.

Сэв впервые пообщалась с Марком в приложении для знакомств, когда ей было 18, а ему — 40 лет. Переписка продолжалась недолго, и в итоге они не стали назначать встречу. Спустя несколько месяцев девушка случайно встретила Марка в баре, куда пришла с друзьями. Он заметил ее, подошел к их столу и завел разговор. «Я увидела его и сразу же занервничала, потому что он был очень красив и одет в хороший костюм», — рассказывает она.

К концу вечера друзья разъехались, а Сэв осталась в баре наедине с Марком. Он предложил ей переночевать у него, и она согласилась. По словам девушки, мужчина привез ее к себе домой, дал ей стакан воды, уложил в постель, а сам отправился спать на диване.

«На следующее утро я чмокнула его в губы в знак благодарности, а когда зашла в лифт, облизнула их. И мое тело словно взорвалось», — вспоминает Сэв. Марк объясняет это тем, что их тела «на химическом уровне» знали, что им нужно быть вместе, несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте и нежелание заводить отношения.

Спустя несколько дней Сэв и Марк встретились во второй раз и проговорили около семи часов. С тех пор они регулярно виделись и вскоре начали осознавать, что влюбляются. Через год они признались друг другу в любви, затем они начали жить вместе и в конце концов поженились.

Сейчас супруги ведут совместный блог в TikTok, где рассказывают о своих отношениях и поддерживают влюбленных, столкнувшихся с осуждением окружающих из-за разницы в возрасте или по другим причинам. Сэв и Марк признаются, что тоже сталкиваются с негативом со стороны пользователей, однако быстро ставят их на место. При этом, по словам девушки, их отношения, вопреки ожиданиям, не вызвали неприятия у ее родителей.

Ранее сообщалось, что 28-летняя жительница США Ева Келлер вышла замуж за мужчину на 24 года старше нее и поделилась историей своей любви. Келлер утверждает, что никогда не сталкивалась с осуждением со стороны родственников и окружающих людей.