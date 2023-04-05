Пара с 24-летней разницей в возрасте поделилась историей любви

В США девушка отправилась на стажировку и влюбилась в мужчину на 24 года старше нее

28-летняя жительница штата Флорида, США, Ева Келлер вышла замуж за мужчину на 24 года старше нее и поделилась историей своей любви. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка рассказала, что познакомилась с будущим мужем Джозефом Пересом, когда в 21 год отправилась на стажировку в парке развлечений Диснейленд в штате Калифорния. Келлер провела в штате восемь месяцев и планировала продолжить стажироваться в Диснейленде во Флориде. Она также поступила в аспирантуру и собиралась совмещать работу с учебой в родном штате. «Перес был одним из тех людей, с которыми было тяжело расставаться, но мы регулярно поддерживали контакт, пока я была в отъезде», — рассказывает девушка.

Вернувшись домой, Келлер столкнулась с трудностями. Она работала по 16 часов в день, ее команда была неопытной и неорганизованной, а с посетителями было сложно взаимодействовать. Помимо этого, девушка училась в университете. В конце концов, она решила вернуться в Калифорнию и перешла на дистанционное обучение. Келлер и Перес продолжали общаться и вскоре влюбились друг в друга. Когда пара сблизилась, Перес предложил Келлер вступить с ним в отношения. Несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, девушка согласилась.

Спустя два года совместной жизни Перес сделал Келлер предложение во время совместного путешествия в живописный город Калифорнии. По словам девушки, большая разница в возрасте — не редкость в ее семье. Разница в возрасте между ее родителями составляет девять лет, а между ее матерью и отчимом — 13 лет. Тетя Келлер вышла замуж за ровесника своих родителей. Она осталась вдовой в возрасте 50 лет, поэтому предупредила девушку о трудностях, которые могут возникнуть в браке с Пересом.

Келлер утверждает, что никогда не сталкивалась с осуждением со стороны родственников и окружающих людей. «Я не знаю, может быть, это потому, что мы не любим публично проявлять свои чувства друг к другу. Поэтому никто не догадается, что мы женаты, и не подумает: "Фу, мерзость". Но я даже не знаю. Это всегда было интересно для меня», — говорит она.

Супруги сыграли скромную свадьбу и теперь собираются много путешествовать. Они не планируют детей, поэтому хотят просто наслаждаться жизнью и обществом друг друга.

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