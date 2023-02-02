Похожие на сына и мать влюбленные обручились и рассказали о своих отношениях

The Mirror: в Великобритании 25-летний мужчина сделал предложение 54-летней возлюбленной

25-летний Люк Эллис и 54-летняя Стефф Уайт из графства Девон, Великобритания, обручились и рассказали о своих отношениях. Об этом сообщает The Mirror.

Они познакомились в июне 2022 года в интернете и сразу нашли общий язык. Уже через два дня британцы встретились вживую и поняли, что хотят быть вместе. «Это определенно была любовь с первого взгляда», — утверждает Эллис. Он добавил, что ценит приземленный характер, чувство юмора и доброе сердце возлюбленной. По словам Уайт, благодаря Эллису она остается молодой в душе, чувствует заботу и любовь.

Спустя полгода с начала отношений мужчина сделал предложение возлюбленной. Он признался Уайт в любви и попросил ее руки и сердца в городе Сидмут, куда они впервые поехали вместе, когда встретили друг друга. Близкие и родные будущих супругов радостно восприняли новость о помолвке. Однако многие люди осуждают союз Эллиса и Уайт, утверждая, что они похожи на мать и сына.

Уайт призналась, что поначалу боялась выражать свои чувства к жениху на людях. «А потом я подумала: "Знаете, что, черт возьми, это моя жизнь. Путь люди думают, что хотят. Это не имеет ко мне никакого отношения"» — рассказала она. Эллис, в свою очередь, старается оградить невесту от осуждения со стороны окружающих.

Влюбленные планируют сыграть свадьбу в конце года. Они рекомендуют каждой паре, имеющей большую разницу в возрасте, ответственно подойти к выстраиванию отношений. «Если вы хотите, чтобы у вас все получилось, мой лучший совет — узнать человека поближе и понять, есть ли между вами связь и совпадают ли ваши ценности. И еще, никогда не бойтесь того, что думают другие люди», — дал совет Эллис.

Ранее сообщалось, что 28-летняя жительница США Кэрол Кей Терри похвасталась крепкими отношениями с 49-летним женихом, Митчем Карни. Пара познакомилась в январе 2022 года, а уже спустя пять месяцев, в мае, Карни сделал Терри предложение.

