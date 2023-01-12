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02:33, 12 января 2023Из жизни

28-летняя девушка похвасталась отношениями с 49-летним мужчиной

Newsweek: 28-летняя девушка рассказала, что ее 49-летнего жениха принимают за ее отца

Фото: @mitchcarney_

28-летняя жительница американского штата Оклахома, Кэрол Кей Терри, похвасталась крепкими отношениями с 49-летним женихом, Митчем Карни. Об этом сообщает Newsweek.

Пара познакомилась в январе 2022 года, а уже спустя пять месяцев, в мае, Карни сделал Терри предложение. За спиной у мужчины три брака, но его невеста — самая молодая девушка, с которой он встречался. Терри рассказала, что люди часто принимают жениха за ее отца. «Я обычно отвечаю что-нибудь остроумное — меня это нисколько не обижает. Люди не понимают, что я уже взрослая. Они относятся ко мне так, будто я все еще учусь в школе», — говорит она.

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Жених и невеста считают, что возраст — это всего лишь цифра, и радуются возможности быть друг с другом. «У нас нет конфликтов, все развивается так легко, как не было ни в каких других отношениях. Все так непринужденно, и я поражаюсь тому, как хорошо мы ладим», — утверждает Терри.

Девушка признается, что многие люди предполагают, что отношения между людьми с большой разницей в возрасте связаны с материальной выгодой. «Я вступила в эти отношения не ради его зарплаты, а чтобы создать семью», — уверяет она.

Ранее сообщалось, что пара из США, 29-летняя Мими и 49-летний Чад, стали родителями и столкнулись с осуждением в сети. Многие пользователи считают, что 20-летняя разница в возрасте не является нормальной.

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Алиса Удовик
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