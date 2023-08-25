Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:01, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Иностранную журналистку избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

Shot: журналистку Al Jazeera избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Журналистку телеканала Al Jazeera избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 25 августа. Неизвестный подошел к 41-летней Рание Дриди, затем ударил ее по голове и скрылся. У иностранки диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.

Пострадавшая сообщила, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Женщина предполагает, что на нее напал нетрезвый бездомный. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что около «ЧВК Вагнер Центра» появился стихийный мемориал. После крушения в Тверской области самолета главы компании Евгения Пригожина люди начали приносить к центру цветы, нашивки и лампадки.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

    Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

    Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

    На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

    Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

    Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

    Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

    Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

    В Москве протестировали систему электронного голосования

    Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости