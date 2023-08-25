Иностранную журналистку избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

Shot: журналистку Al Jazeera избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге

Журналистку телеканала Al Jazeera избили возле «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 25 августа. Неизвестный подошел к 41-летней Рание Дриди, затем ударил ее по голове и скрылся. У иностранки диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.

Пострадавшая сообщила, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Женщина предполагает, что на нее напал нетрезвый бездомный. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что около «ЧВК Вагнер Центра» появился стихийный мемориал. После крушения в Тверской области самолета главы компании Евгения Пригожина люди начали приносить к центру цветы, нашивки и лампадки.