В Петербурге появился стихийный мемориал после крушения самолета Пригожина

В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал после крушения самолета Пригожина

В Санкт-Петербурге у бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра» появился стихийный мемориал. После крушения в Тверской области самолета главы компании Евгения Пригожина люди начали приносить к центру цветы, нашивки и лампадки, сообщает «Коммерсантъ».

По информации корреспондента издания, к дверям кафе «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге также начали приносить цветы.

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На его борту находились 10 человек, которых спасти не удалось, сообщили в МЧС. Из опубликованного Росавиацией списка пассажиров бизнес-джета следует, что на борту Embraer Legacy был Евгений Пригожин. Помимо этого, там находился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин и три члена экипажа — командир, второй пилот и бортпроводник.

Лайнер совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. В качестве причин случившегося рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

