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12:27, 25 августа 2023Культура

Сталкер ворвался в дом к Дрю Бэрримор и был арестован

TMZ: сталкер ворвался в дом к Дрю Бэрримор и был арестован
Дрю Бэрримор. Архивное фото

Дрю Бэрримор. Архивное фото. Фото: Mark Blinch / Reuters

Фанат ворвался на территорию дома американской актрисы Дрю Бэрримор и был арестован. Об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что расследование в отношении Чеда Майкла Бусто, который без приглашения появился на ферме актрисы в Хэмптоне, продолжается. Отмечается, что сталкер прогуливался от дома к дому в поисках жилища Бэрримор, затем нашел его и ходил рядом, после чего полицейские арестовали мужчину.

Ранее сообщалось, что во время интервью Бэрримор в Нью-Йорке Бусто подбежал к сцене, привлекая внимание актрисы, и потребовал от нее личной встречи.

Год назад другой сталкер пробрался в дом британского поп-певца Гарри Стайлса и устроил в нем погром.

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    Варвара Кошечкина
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