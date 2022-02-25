Сталкер ворвался в дом экс-солиста One Direction

Сталкер пробрался в дом британского поп-певца Гарри Стайлса и устроил в нем погром. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что в 2019 году экс-солист группы One Direction помог бездомному мужчине по имени Пабло Таразаге-Ореро, дав ему денег на пропитание и жилье. После этого Таразаге-Ореро начал преследовать знаменитость как в соцсетях, так и в реальной жизни — пытался схватить во время пробежки. Стайлс добился запрета на приближение к нему через постановление суда.

Недавно стало известно, что Таразага-Ореро ворвался в дом исполнителя, напал на его домработницу и уничтожил дорогую вазу. В настоящий момент 28-летний бездомный находится в отделении полиции, ему будет выдвинуто обвинение в нарушении судебного запрета.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Лос-Анджелесе арестовала мужчину, который пришел к дому американской поп-певицы Арианы Гранде вооруженный ножом и требовал встречи со знаменитостью. Сначала неизвестный мирно просил охранников устроить ему свидание с Гранде, однако после отказа достал холодное оружие.