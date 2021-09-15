Полиция задержала вооруженного ножом сталкера у дома Арианы Гранде

Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, который пришел к дому американской поп-певицы Арианы Гранде вооруженный ножом и требовал встречи со знаменитостью. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По доступной информации, данный инцидент произошел около двух часов ночи 10 сентября. Сталкером звезды оказался 23-летний Аарон Браун.

Сначала мужчина мирно просил охранников устроить ему свидание с Гранде, однако после отказа достал нож. 28-летняя исполнительница не вышла на улицу, ее телохранители также не пострадали. Вскоре были вызваны сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и отвезли его в участок. По словам инсайдера, мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления.

В мае этого года стало известно, что Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. На церемонию были приглашены только родственники и ближайшее друзья четы: всего менее 20 человек.