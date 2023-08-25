Посольство России в США отреагировало на санкции против «Артека»

Посольство РФ в США: санкции против «Артека» основаны на голословных обвинениях

В посольстве России в США заявили, что американские санкции против детского центра «Артек» основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Вашингтон под флагом защиты прав несовершеннолетних «вводит рестрикции против Международного детского центра "Артек". Что это, если не стремление отыграться на самых беззащитных?».

В ведомстве напомнили, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты охраны данной категории населения. Кроме того, США призвали прекратить «циничное использование детской проблематики для сведения геополитических счетов».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского центра «Артек». Под ограничения попала в том числе и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.