США ввели санкции против матери Кадырова и лагеря «Артек»

США ввели санкции против матери главы Чечни Кадырова и детского лагеря «Артек»

США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского лагеря «Артек». Об этом стало известно РИА Новости.

Министерство финансов США уточнило, что в числе попавших под санкции соотечественников оказалась мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Отмечается, что ее внесли в санкционные списки из-за «связей с фондом имени Ахмата Кадырова».

Также под санкции попали уполномоченные по правам ребенка в Калужской, Ростовской и Белгородской областях Ирина Агеева, Ирина Черкасова и Галина Пятых. Кроме того, США ввели ограничения против директора центра «Артек» Константина Федоренко и министра образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России. Он заявил о желании "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи".