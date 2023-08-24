Байден анонсировал новые антироссийские санкции

Президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России

США в четверг, 24 августа, объявят о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщается в заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — сказал президент, не уточнив, какие именно санкции будут введены.

Кроме того, Байден поздравил Украину с Днем независимости. По его словам, Вашингтон продолжит оказывать Киеву всю необходимую помощь «в борьбе за свободу».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что введенные в связи с началом украинского конфликта санкции против России не имеют должного эффекта.