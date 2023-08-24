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11:09, 24 августа 2023Мир

В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

Глава МИД ФРГ Бербок: антироссийские санкции не достигают эффекта

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает агентство DPA.

По ее словам, введенные в связи с военным конфликтом с Украиной против России санкции должны достигать эффекта.

«Но этого не происходит», — сказала она и добавила, что украинский конфликт невозможно прекратить «рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств».

Ранее член комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Тарас Батенко посетовал на то, что Россия долго готовилась к санкциям и научилась их обходить. По его словам Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на РФ.

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    Александр Слабиев
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