В Киеве пожаловались на обхождение Россией санкций

В Раде пожаловались, что Россия готовилась к санкциям и научилась их обходить

Член комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Тарас Батенко пожаловался, что Россия длительное время готовилась к санкциям и научилась их обходить. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Рада», который опубликован в Telegram-канале.

«Запад наложил порядка 15 тысяч разнообразных санкций на Россию. [Президент России Владимир] Путин (...) сказал, что эти санкции наложили бы так или иначе. Поэтому Российская Федерация долго готовилась к санкциям, она умеет их обходить, это не секрет», — сказал Батенко.

Он уточнил, что это относится к нефти и нефтепродуктам, так как наложившие санкции страны могут получать их из государств третьего мира, но по факту они являются российскими. Кроме того, такое касается и микрочипов, добавил депутат Рады.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ужесточить санкции против России на встрече с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Помимо этого, он выступил с призывом конфисковать российские активы.