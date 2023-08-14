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15:50, 14 августа 2023Бывший СССР

Премьер Украины призвал ужесточить санкции против России

Премьер Украины Шмыгаль провел встречу с министром финансов Германии Линднером
СюжетСанкции против России:
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром финансов Германии Кристианом Линднером, на которой он призвал ужесточить санкции против России. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил немецкое правительство за поддержку — вооруженную, санкционную, финансовую. Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта», — заявил Шмыгаль и добавил, что необходимо конфисковать российские активы.

Кроме того, по его словам, Украина и Германия реализуют пять совместных инвестиционных проектов на 247 миллионов евро. Киев также ожидает участия немецкого бизнеса в восстановлении, отметил премьер. Линднер, в свою очередь, сообщил, что Германия намерена и в дальнейшем поддерживать Украину.

14 августа немецкий министр финансов впервые с начала спецоперации прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Киеве.

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    Кристина Есикова
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