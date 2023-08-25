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19:12, 25 августа 2023Силовые структуры

Обвиняемого в хищении у банка 150 миллионов рублей экстрадируют из ОАЭ в Россию

В РФ из ОАЭ экстрадируют фигуранта дела о хищении у банка 150 млн руб.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Россию по требованию Генпрокуратуры экстрадируют из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Игоря Кременевского, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском ведомстве.

Его будут сопровождать сотрудники ФСИН России и российского бюро Интерпола.

По версии следствия, с декабря 2009 по февраль 2011 года, работая ведущим специалистом коммерческого банка, Кременевский с подельниками разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. По ней обвиняемый похитил у банка более 150 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Россию из Перу экстрадируют Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей из хранилища банка.

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    Варвара Митина
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