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15:49, 30 марта 2023Силовые структуры

В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка

В Россию из Перу экстрадируют мужчину, укравшего 9 млн руб. из хранилища банка в 2016 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Россию из Перу экстрадируют гражданина Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей из хранилища банка. Об этом в четверг, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, в 2016 году фигурант, работая в банке, решил похитить деньги из хранилища оперативного офиса. Ему удалось забрать девять миллионов рублей. Затем он попытался с подельниками украсть у страховой компании уже большую сумму — 211 миллионов.

Лавров скрылся от полицейских, и его объявили в розыск. Мужчина уехал в Перу, но в 2021 году его там задержали, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

Вскоре мужчину доставят в Москву транзитом через Бразилию и Турцию. Его будут сопровождать сотрудники ФСИН России и российского бюро Интерпола.

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Екатерина Власова
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