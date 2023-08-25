Дизайнер интерьеров перечислила ошибки при оформлении санузла

Дизайнер Хоппен: в санузле не должно быть веселых надписей и яркого света

Ошибки при оформлении санитарного узнала — туалета, ванной или совмещенного санузла — могут заставить стыдиться этого помещения перед гостями, предупредила дизайнер интерьеров Келли Хоппен. Безвкусные, на ее взгляд, интерьерные решения она перечислила для издания The Sun.

В туалете и ванной, считает она, не должно быть веселых или избитых мотивационных надписей. «Если хотите изысканного пространства, не нужно кричащих вывесок. Вместо этого оформите комнату минималистично, пусть она шепчет», — говорит Хоппен.

Кроме того, нужно избегать чересчур мощных лампочек, считает дизайнер. «Яркий свет невероятно нелестный и может сделать ваш туалет похожим скорее на круглосуточный магазин, чем на домашнюю гавань. Избегайте потолочных ламп, потому что они высвечивают все недостатки кожи, и порадуйте гостей мягким настенным освещением по бокам зеркала или непрямым светом, отражающимся от потолка», — предложила Хоппен.

Также Хоппен дала совет отказаться от занавесок для ванны с рисунком в пользу однотонных или выправлять их из ванны после использования, чтобы комната казалась более просторной. Этому будет способствовать и большое зеркало вместо маленького, добавила она.

Помимо этого, дизайнер порекомендовала украсить туалет растениями, даже искусственными, фотографиями и необычными аксессуарами.

Купите дерзкие, яркие украшения для ванной комнаты, играйте с принтами, чтобы показать свой вздорный характер. Но осторожнее, не превратите туалет в цирк Келли Хоппен дизайнер интерьеров

Наконец, чтобы избежать экстренной уборки бутылок шампуня и уходовой косметики перед приходом гостей, Хоппен посоветовала купить аккуратные коробки для хранения разных размеров и хранить все необходимое в них, не захламляя поверхности.

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