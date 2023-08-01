Дизайнер дала советы по обустройству домашнего кабинета

Дизайнер Антелава посоветовала тщательно выбирать место для рабочей зоны в доме

Чтобы сделать рабочее место в квартире функциональным и удобным, надо тщательно выбирать для него место и предусмотреть верное техническое оснащение. Эти и другие советы по правильному обустройству домашнего кабинета дала россиянам архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера компании Mr. Doors Вероника Антелава в беседе с «Лентой.ру».

По словам Антелава, при создании рабочей зоны в доме самое важное — понять, каким оно должно быть и что планируется в ней делать. У каждой профессии есть свои «тонкости», которые обязательно необходимо учесть — от этого зависит как расположение рабочего места, так и его размеры. Кому-то достаточно ноутбука и скрываемой на время рабочей поверхности, а кто-то должен иметь возможность размещения большого стационарного компьютера и иной техники.

Техническое оснащение домашнего кабинета также имеет огромную важность, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Необходимо детально представить классический сценарий вашего рабочего дня, чтобы понять, какую «начинку» стоит предусмотреть в рабочей зоне. Это касается специальных устройств для гаджетов, достаточного освещения, а также зон для хранения документов. В конечном счете это скажется и на наличии или отсутствии отвлекающего от дела визуального шума на рабочем месте Вероника Антелава архитектор, дизайнер

Антлава посоветовала при выборе рабочей зоны в квартире задуматься, насколько она будет удобна и для него самого, и для других членов семьи. «К примеру, кого-то устроит и барная стойка на кухне, а кто-то предпочтет тишину за закрытыми дверями лоджии. С технической точки зрения современные производители могут предложить решения для всех зон в квартире, и отправной точкой станут только персональные потребности хозяина», — заключила она.

Ранее Антелава рассказала о бюджетных способах преобразить съемное жилье. Самым простым решением станут генеральная уборка и замена старого текстиля на новый, уверена она.