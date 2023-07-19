Дизайнер рассказала о бюджетных способах преобразить съемное жилье

Дизайнер Антелава: бюджетно преобразить съемное жилье можно при помощи нового текстиля

Генеральная уборка и замена старого текстиля на новый — одни из самых бюджетных способов преобразить съемное жилье. Эти и другие советы по ремонту без лишних затрат дала арендаторам архитектор и дизайнер Вероника Антелава в беседе с «Лентой.ру».

Антелава рассказала, что создание уюта в съемном жилье стоит начать с генеральной уборки. Хотя некоторые арендодатели проводят ее перед заселением жильцов, при переезде стоит самостоятельно пропылесосить, помыть полы, плинтуса и почистить сантехнику. Эксперт подчеркнула важность уборки кухонной зоны: внимание к ней предупредит засоры, предотвратит появление жирного налета и других загрязнений. По словам дизайнера, при помощи таких нехитрых действий можно немного обжить новое место.

Антелава считает, что еще одним эффективным шагом для преображения арендованного жилья станет изменение цвета стен.

Покраска стен и даже кафеля в ванной, пожалуй, самый бюджетный и простой способ обновить съемную квартиру. Этот шаг привнесет в помещение ваш личный стиль, а также освежит «уставший» интерьер. Обратите внимание на светлые оттенки, так как они визуально расширяют пространство и позволяют расслабиться в отличие от сложных и ярких цветов Вероника Антелава архитектор, дизайнер

Также собеседница «Ленты.ру» предложила заменить домашний текстиль на новый. Шторы, ковер, покрывала и пледы — все в квартире должно отражать вкус жильцов, не напоминая о бремени аренды.

Хозяйский аляповатый диван можно накрыть новым чехлом, добавить акцентные подушки разного размера, а шторы менять в соответствии с сезоном. Не забывайте и о кухонном текстиле. Прихватки, полотенца для рук — все это тоже важно заменить для личного комфорта и уюта Вероника Антелава архитектор, дизайнер

Ранее эксперт по ремонту своими руками Эбби Браун назвала способ визуально увеличить даже крошечную ванную комнату. Для этого она посоветовала покрасить стены и потолок в один цвет.