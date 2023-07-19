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14:59, 19 июля 2023Забота о себе

Дизайнер рассказала о бюджетных способах преобразить съемное жилье

Дизайнер Антелава: бюджетно преобразить съемное жилье можно при помощи нового текстиля

Фото: Hakim Graphy / Unsplah

Генеральная уборка и замена старого текстиля на новый — одни из самых бюджетных способов преобразить съемное жилье. Эти и другие советы по ремонту без лишних затрат дала арендаторам архитектор и дизайнер Вероника Антелава в беседе с «Лентой.ру».

Антелава рассказала, что создание уюта в съемном жилье стоит начать с генеральной уборки. Хотя некоторые арендодатели проводят ее перед заселением жильцов, при переезде стоит самостоятельно пропылесосить, помыть полы, плинтуса и почистить сантехнику. Эксперт подчеркнула важность уборки кухонной зоны: внимание к ней предупредит засоры, предотвратит появление жирного налета и других загрязнений. По словам дизайнера, при помощи таких нехитрых действий можно немного обжить новое место.

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Антелава считает, что еще одним эффективным шагом для преображения арендованного жилья станет изменение цвета стен.

Покраска стен и даже кафеля в ванной, пожалуй, самый бюджетный и простой способ обновить съемную квартиру. Этот шаг привнесет в помещение ваш личный стиль, а также освежит «уставший» интерьер. Обратите внимание на светлые оттенки, так как они визуально расширяют пространство и позволяют расслабиться в отличие от сложных и ярких цветов

Вероника Антелава архитектор, дизайнер

Также собеседница «Ленты.ру» предложила заменить домашний текстиль на новый. Шторы, ковер, покрывала и пледы — все в квартире должно отражать вкус жильцов, не напоминая о бремени аренды.

Хозяйский аляповатый диван можно накрыть новым чехлом, добавить акцентные подушки разного размера, а шторы менять в соответствии с сезоном. Не забывайте и о кухонном текстиле. Прихватки, полотенца для рук — все это тоже важно заменить для личного комфорта и уюта

Вероника Антелава архитектор, дизайнер

Ранее эксперт по ремонту своими руками Эбби Браун назвала способ визуально увеличить даже крошечную ванную комнату. Для этого она посоветовала покрасить стены и потолок в один цвет.

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    Наталья Обрядина
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