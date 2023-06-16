Фанатка ремонта назвала способ визуально увеличить крошечную комнату

The Sun: стены и потолок можно красить в один цвет для визуального увеличения комнаты

Фанатка ремонта своими руками Эбби Браун назвала способ увеличить визуально даже крошечную ванную комнату. На подсказку обратило внимание издание The Sun.

Браун, которая ведет страницу о ремонте в социальной сети TikTok, предложила красить стены и потолок в один цвет — этот способ, по ее словам, можно использовать для визуального увеличения любого помещения, не только ванной. «Просто красьте шире. Покрасьте потолок в тот же цвет, что стены. Это заставит поднять глаза вверх, создаст иллюзию более объемного пространства и более высоких потолков», — заявила она.

В своей ванной комнате Эбби выкрасила верхнюю часть стен и потолок в темно-зеленый цвет, а нижнюю декорировала серой плиткой. В комментариях уточнили, что способ не подходит для натяжных потолков.

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