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22:39, 16 июня 2023Забота о себе

Фанатка ремонта назвала способ визуально увеличить крошечную комнату

The Sun: стены и потолок можно красить в один цвет для визуального увеличения комнаты

Кадр: @casacrank / Tiktok

Фанатка ремонта своими руками Эбби Браун назвала способ увеличить визуально даже крошечную ванную комнату. На подсказку обратило внимание издание The Sun.

Браун, которая ведет страницу о ремонте в социальной сети TikTok, предложила красить стены и потолок в один цвет — этот способ, по ее словам, можно использовать для визуального увеличения любого помещения, не только ванной. «Просто красьте шире. Покрасьте потолок в тот же цвет, что стены. Это заставит поднять глаза вверх, создаст иллюзию более объемного пространства и более высоких потолков», — заявила она.

В своей ванной комнате Эбби выкрасила верхнюю часть стен и потолок в темно-зеленый цвет, а нижнюю декорировала серой плиткой. В комментариях уточнили, что способ не подходит для натяжных потолков.

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    Александра Лисица
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