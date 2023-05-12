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12:56, 12 мая 2023Забота о себе

Раскрыт секрет поднимающего настроения дизайна квартиры

Дизайнер Лаура Холл: яркие краски и обилие деталей в интерьере приносят радость

Дизайнер Лаура Холл разработала для своей квартиры поднимающий настроение стиль интерьера, который назвала «дофаминовый декор». На публикации дизайнера в социальной сети TikTok обратило внимание издание Insider.

В своих видео Холл объясняет, что секретом ее дизайна являются яркие, сочные краски и разнообразные предметы декора, расставленные в каждом уголке дома. По ее мнению, все детали интерьера необязательно должны идеально сочетаться друг с другом. Главное, по ее словам, — это любовь к коллекционированию интересных вещиц, винтажной мебели и предметов быта.

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«Возможно, это не для всех, но обилие цвета в моем доме приносит столько радости — настоящий выброс дофамина», — подписала один из роликов Холл. Она уверена, что люди в подобных интерьерах будут всегда в хорошем настроении и отлично себя чувствовать.

Ранее дизайнер и архитектор Александр Осипов назвал неочевидные ошибки при оформлении интерьера. По его мнению, для создания стильного дизайна квартиры не стоит экономить на текстиле.

Екатерина Улитина
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