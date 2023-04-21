Дизайнер назвал неочевидные ошибки при оформлении интерьера

Дизайнер Александр Осипов призвал не экономить на текстиле для стильного интерьера

На текстиле для стильного интерьера не стоит экономить. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвал дизайнер и архитектор Александр Осипов.

По его словам, многие пренебрегают выбором текстиля, сосредотачиваясь на других, более очевидных аспектах — и совершают ошибку. В первую очередь, считает он, текстиль ассоциируется с роскошью и чувственностью, поскольку зачастую он до неузнаваемости меняет даже скромный и бюджетный дизайн.

Одной из главных ошибок Осипов назвал экономию на материале. Бюджетные ткани явно бросаются в глаза, уверен дизайнер. «Если речь идет о шторах, то они плохо защищают от солнечных лучей. Если о диванном покрывале — то оно сразу же портит общую картину. Помните, что вы приобретаете текстиль для интерьера на долгое время. Поэтому лучше выбрать качественную вещь», — заявил он.

При выборе текстиля важно не ошибиться с размером, отметил дизайнер. Слишком короткие шторы смотрятся «подстреленными», а слишком длинное диванное покрывало, свисающее практически до пола, создает неопрятный эффект в помещении.

Неправильный по размеру текстиль не только портит все впечатление, но и нарушает пропорции: «обрубает» потолок или делает помещение заметно ниже Александр Осипов дизайнер, архитектор

Цвет в оформлении интерьера, по его мнению, определяет половину успеха. Нужно понять, какой оттенок в помещении основной, а затем с помощью цветового круга определить его родственные и контрастные тона. Так станет понятно, какой текстиль будет гармонично смотреться в помещении, добавил Осипов.

Принт, как и цвет в интерьере, решает очень многое. Сочетать различные узоры порой сложно даже профессионалам. К тому же интерьер, перегруженный разными принтами, выглядит аляповатым и простецким. Если вы твердо намерены выбрать текстиль с узорами, обязательно сочетайте его с однотонными решениями Александр Осипов дизайнер, архитектор

Выбор текстиля лишь базового цвета — одна из распространенных ошибок, считает Осипов. Однотонные ткани, на его взгляд, делают общую картинку скучной и необъемной. К однотонному дивану подойдут однотонные подушки, а белоснежную скатерть можно украсить узорчатыми салфетками.

«Такую важную составляющую интерьера, как текстиль, нельзя выбирать в последнюю очередь. Начинайте подбирать интересующие варианты на стадии обдумывания цветовой гаммы для помещения. Так вы не ошибетесь с подбором текстиля, и не будете экономить на материале, который придется покупать на остаточные деньги», — дал совет напоследок дизайнер.

Ранее Александр Осипов рассказал, от каких устаревших вещей необходимо избавиться. Он посоветовал убрать из помещений шкафы-купе и диваны-книжки.