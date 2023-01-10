Россиянам перечислили имеющиеся в каждой квартире устаревшие предметы интерьера

Дизайнер Осипов: шкаф-купе, диван-книжка и другие популярные предметы мебели устарели

Шкаф-купе, диван-книжка и другие популярные среди россиян предметы интерьера, имеющиеся почти в каждой квартире, являются пережитком прошлого, считает дизайнер и архитектор Александр Осипов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил мебель, делающую обстановку устаревшей.

В частности, он уверен, что шкафу-купе не место в современно обставленной квартире.

Такие модели были на пике популярности пару десятков лет назад. Отсутствие распашных дверей и большая вместимость — привлекательные характеристики. Но за годы внешний вид шкафов-купе не менялся. И сейчас в домах и квартирах встречаются модели, которые годятся лишь для офисных помещений Александр Осипов дизайнер, архитектор

Лучшей заменой шкафа-купе он назвал высокий шкаф до потолка. Цвет его должен гармонировать с цветом стен. Чрезмерный декор излишен, отметил Осипов. Утопленная фурнитура, по его мнению, предпочтительнее объемных контрастных ручек.

Собеседник «Ленты.ру» считает еще одним отголоском прошлого раскладные диваны-книжки. «Раньше такие диваны служили палочками-выручалочками. Они были одновременно зоной отдыха, кроватью и местом для размещения гостей. Сейчас морально устаревшие модели выглядят непрезентабельно. К тому же они некомфортны для спины», — рассуждает дизайнер.

Лучше выбрать современный диван с обширным пространством для сна. Они не проминаются под весом человеческого тела, а удобная спинка позволяет комфортно расположиться. В тренде широкие и мягкие подлокотники Александр Осипов дизайнер, архитектор

Кухню тоже можно сделать более современной, избавившись от неактуальных моделей гарнитура, продолжил Осипов. Так, столы округлой формы неактуальны, квадратные модели выглядят более современно. Антитрендом стали и глянцевые фасады ярких цветов. Они делают интерьер дешевым, несмотря на свою дороговизну.

Многоуровневые столы тоже вышли из моды, добавил дизайнер. Вдобавок, по его словам, они неудобны в использовании. Идеальной заменой станет классический стол из натуральной древесины. Форма зависит от размеров комнаты и пожеланий владельца.

Комод из пластика способен испортить любой интерьер. Как правило, их покупают как временную замену более подходящей мебели. Пластиковый комод выглядит непрезентабельно, шатается и скрипит Александр Осипов дизайнер, архитектор

В мебельных магазинах есть большой выбор современных, практичных и презентабельных комодов, которые могут стать украшением интерьера дома, отметил Осипов.

Ранее Александр Осипов назвал пять способов придать помещению дорогой вид. Он рассказал, что одним из способов сделать интерьер шикарным является покупка винтажного ковра.