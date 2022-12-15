Дизайнер назвал пять способов придать помещению дорогой вид

Дизайнер Александр Осипов рассказал, что винтажный ковер придаст лоск помещению

Винтажный ковер и лепнина придадут помещению дорогой вид, рассказал дизайнер и архитектор Александр Осипов. Он назвал «Ленте.ру» пять способов добавить лоск квартире или дому.

Одной из главных деталей, делающих жилое пространство более стильным и дорогим, дизайнер назвал высокие окна и полноразмерные шторы — от потолка до пола и со множеством складок. «Убедитесь, что повесили шторы во всю длину, а карниз — широко и высоко. Важно, чтобы панели штор были широкие и с большим количеством ткани, чтобы на них образовывалось много складок. Так они будут выглядеть более роскошно», — прокомментировал дизайнер.

Большим минусом в декоре интерьера он назвал короткие шторы. Вместо них лучше использовать римские шторы или красивые тканые жалюзи. А хлипкие пластиковые и металлические жалюзи необходимо выкинуть.

Добавление лепнины — относительно простой и доступный способ придать дому роскошный вид. Но прежде чем начать навешивать кучу молдингов, необходимо принять во внимание стиль дома, дизайн мебели и наличие декора Александр Осипов дизайнер, архитектор

Витиеватые, замысловатые молдинги отлично смотрятся в старых домах, но они не очень хорошо впишутся в современные дома, обратил внимание Осипов. Чтобы узнать, какая лепнина будет хорошо смотреться в доме, нужно обратить внимание, какие наличники установлены вокруг дверей и окон — простые или вычурные. Они сориентируют, какой вид лепнины выбрать.

Отличный способ обеспечить соответствие роскошному стилю — убедиться, что крупные базовые предметы в интерьере имеют нейтральные тона (белые, кремовые, бежевые, серые). Во многих элитных помещениях используют мебель нейтрального оттенка, а затем добавляют аксессуары и текстиль, чтобы придать акцент с помощью узоров и цвета, пояснил собеседник «Ленты.ру». По его словам, в долгосрочной перспективе это сэкономит деньги, так как выгоднее менять подушки, покрывала и даже ковры, чем покупать новые диваны и мебель каждые пару лет.

Увеличить площадь без ремонта поможет зеркало, раскрыл очередной дизайнерский секрет Осипов. Конечно, увеличение пространства будет лишь оптической иллюзией, но удачно расположенное зеркало сделает комнату не только визуально больше, но и светлее. В идеале зеркало следует повесить напротив окна или рядом с ним, чтобы оно отражало как можно больше света.

«Добавление винтажного ковра — это буквально мгновенное обновление интерьера, куда бы вы его ни положили. Если вы сможете найти винтажный ковер, который вам понравится, он будет стоить каждого потраченного рубля. Если вы не можете позволить себе купить винтажный ковер, можно приобрести новый в винтажном стиле», — подсказал дизайнер.

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