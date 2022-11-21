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10:48, 21 ноября 2022Забота о себе

Россиянам подсказали способы зрительно увеличить пространство маленькой квартиры

Дизайнер Антелава: зеркала и отказ от мелкого декора помогут визуально увеличить квартиру

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

Использование большого количества зеркал и отказ от мелкого декора помогут визуально увеличить пространство маленькой квартиры, сообщила дизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава. Способы сделать небольшое жилье зрительно просторнее она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего, как отметила Антелава, при отделке небольшого помещения стоит уделить внимание цветовой палитре. Она рекомендовала использовать светлые тона — от белого до любых пастельных оттенков. Однако при этом можно сделать яркий акцент на какой-то стене, выкрасив ее в отличный от других цвет или использовать прием с вертикальными полосками. Также можно сделать акцентным пол — с помощью ковра с полосами, интересной плитки или другого напольного покрытия.

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Дизайнер также предложила развесить зеркала как на стенах, так и на мебельных фасадах, и даже на потолке — это известный и доступный прием для расширения пространства. В то же время в небольшой квартире лучше избегать множества мелких деталей. Стоит максимально отказаться от открытых полок, убрать за мебельные фасады дорогие сердцу статуэтки и коллекции. Идеальное решение — соблюдать минимализм.

Также Антелава посоветовала тщательно выбирать мебель в маленькую квартиру. По ее словам, это самый простой способ увеличить пространство на вид.

Визуально увеличит высоту комнаты мебель, выполненная на заказ в потолок с вертикальными вытянутыми формами и фасадами. Вместо глухих стен для зонирования рекомендую использовать стеллажные системы и легкие конструкции. Кроме этого, для мебели стоит выбирать однотонный светлый декор, приближенный к цвету стен. Мягкая мебель, наоборот, должна быть приземленной, низкой, ведь чем больше места и пространства останется вокруг нее, тем воздушнее будет помещение

Вероника Антелавадизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors

Помимо этого, дизайнер посоветовала не скупиться на источники освещения в доме. «Света должно быть много — естественный, искусственный, нужно сделать так, чтобы в помещении не оставалось темных углов. В комнате, где достаточно света, места будто становится больше», — подчеркнула она. Добавить естественного света в комнате помогут в том числе максимально открытые и облегченные оконные проемы. Она рекомендовала оформить окна прозрачным и легким текстилем, а для затемнения использовать ролл-шторы.

Ранее дизайнер интерьеров Рут Лавендер назвала способы сделать кухню визуально больше. Среди прочего, она рекомендовала при оформлении интерьера использовать открытые полки на кухне и поставить чайник возле раковины.

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Наталья Обрядина
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