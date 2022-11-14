Эксперт по интерьерам назвала способы сделать кухню визуально больше

Дизайнер Лавендер: чайник возле раковины и открытые полки сделают кухню визуально больше

Открытые полки на кухне и поставленный возле раковины чайник сделают помещение визуально больше, рассказала дизайнер интерьеров Рут Лавендер. Способы сделать кухню просторнее на вид она назвала в беседе с Daily Express.

Прежде всего, отметила она, стоит оформлять кухню в светлых или нейтральных тонах, добавляя аксессуары естественных, «земных» цветов — коричневого, зеленого, красного, серого. «Не стоит полностью отказываться от темных шкафов, в маленькой кухне они могут смотреться хорошо, если уравновешены светлыми рабочими поверхностями», — сказала Лавендер.

Рут также попросила внимательно располагать технику на кухне, чтобы она не блокировала доступ к разным частям помещения. При дизайне кухни всегда учитывайте, где будет стоять техника, даже чайник или тостер. «По возможности убирайте технику в шкафы, чтобы помещение не выглядело захламленным, думайте о доступе к вещам: чайник, скорее всего, нужно поставить возле раковины, а чайные пакетики расположить на расстоянии вытянутой руки от него», — привела пример эксперт по дизайну.

Также Лавендер порекомендовала предпочесть открытые полки шкафчикам с дверцами, поскольку они, по ее словам, делают пространство более воздушным. В тех же целях она предложила покупать на кухню простую посуду.

Ранее архитектор Джорджина Уилсон перечислила популярные ошибки при ремонте кухни. По ее словам, при ремонте на кухне стоит отказаться от раковины на кухонном островке, слишком высоких полок и нескольких других вещей.