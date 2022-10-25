Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:46, 25 октября 2022Забота о себе

Архитектор перечислила популярные ошибки при ремонте кухни

Архитектор Уилсон: на кухне стоит отказаться от высоких полок и нескольких других вещей

Фото: roam in color / Unsplash

При ремонте на кухне стоит отказаться от раковины на кухонном островке, слишком высоких полок и нескольких других вещей, посоветовала архитектор Джорджина Уилсон. Популярные ошибки при ремонте кухни она перечислила в беседе с The Sun.

По ее словам, раковина на кухонном островке — функциональном столе посреди помещения — непрактичное решение. «Кухонный островок может выполнять много ролей: дополнительный обеденный стол, буфет, место для рождественских праздников. Установка раковины посередине значительно ограничивает эту функциональность», — сказала специалист.

Слишком высокие полки и ящики, продолжила она, затрудняют уборку и часто не используются, поэтому их установку архитектор также назвала ошибкой.

Кроме того, не стоит ставить холодильник слишком близко к плите, добавила архитектор. «Отодвиньте его в сторону, где домочадцы могут достать свои напитки, не мешая тому, что происходит у плиты», — объяснила она.

Наконец, подсказала Уилсон, нужно убедиться, что вытяжка выведена из кухни туда, куда нужно. По ее словам, это кажется очевидным, однако в своей практике она не раз встречала вытяжки, которые выведены в неправильное место.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

Ранее дизайнер интерьеров Шелли Розенберг подсказала способы защититься от шума с улицы или соседей, затеявших ремонт в самый неподходящий момент. По ее словам, уменьшить уровень вредного шума в доме можно с помощью унитазов и раковин со звукоизоляцией, зелени и звукоизолирующих вставок в окна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»
Отеки назвали симптомом опасных болезней
Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»
Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха
Названы сроки открытия магазинов Zara в России
На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ
Задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.