Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:04, 24 октября 2022Забота о себе

Владельцам квартир подсказали способ защититься от шума соседей

Эколог Джейми Бэнкс: постоянный шум в доме может привести к проблемам со здоровьем

Фото: Nikita Ignatev / Unsplash

Уменьшить уровень вредного шума в доме можно с помощью унитазов и раковин со звукоизоляцией, зелени и звукоизолирующих вставок в окна, рассказала дизайнер интерьеров Шелли Розенберг. Способы защититься от шума с улицы или соседей, затеявших ремонт в самый неподходящий момент, она подсказала владельцам квартир в беседе с Forbes.

По словам эколога Джейми Бэнкса, постоянный шум или негромкие, но повторяющиеся звуки могут привести к тиннитусу (звону в ушах), потере слуха и другим проблемам со здоровьем. От шума могут пострадать сердце и система кровообращения, обмен веществ, эндокринная система, а также психика.

Например, шум может мешать сну и вызывать стресс и раздражение. В ответ организм высвобождает гормоны стресса и нейротрансмиттеры, которые запускают цепочку, приводящую к повреждению кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, вызывает или способствует возникновению высокого кровяного давления, диабета и даже ишемической болезни сердца

Джейми Бэнксэколог

По словам Розенберг, снизить уровень шума, поступающего снаружи, помогут зелень и специальные вставки в окна. «Можно использовать специальные акриловые оконные вставки, которые блокируют шум. Вы также можете организовать более плотное озеленение, чтобы смягчить шум от соседей или дорог с интенсивным движением», — сказала она.

При ремонте или постройке нового дома, продолжила Розенберг, можно предусмотреть установку звукоизоляционного слоя внутри стен между комнатами, а также установить раковины и унитазы со звукоизоляцией. «Многие бытовые приборы теперь рекламируются как "тихие", с более низкими децибелами. Кроме того, обратите внимание на гравитационные туалеты и сиденья унитазов с плавным опусканием», — добавила она, также предложив при ремонте использовать войлочные акустические плитки, подавляющие шум.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

Также она посоветовала включать в спальнях приборы с белым шумом, чтобы замаскировать посторонние звуки. «Многим нравится непрерывный гул вентилятора во время сна. Шумовые машины или приложения предлагают различные звуки, такие как статические помехи, дождь или волны», — объяснила дизайнер.

Ранее дизайнер Вероника Антелава перечислила россиянам распространенные ошибки при оформлении жилого пространства. По ее словам, аляповатые принты и фотообои на всю стену с изображением природы или достопримечательностей сильно удешевляют интерьер любой квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Описаны последствия применения «грязной бомбы»
В Кремле пообещали бороться с конфискацией активов в пользу Украины
Раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона»
Близ Курской АЭС усилили меры безопасности
Назван победитель конкурса на лучшую нелепую стрижку из 1990-х годов
Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя России морпеху Струне
Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал
Девочка похитила у бабушки сбережения и раздала их одноклассникам
В подъездах жилых домов в Москве установят постаматы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.