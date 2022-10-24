Владельцам квартир подсказали способ защититься от шума соседей

Эколог Джейми Бэнкс: постоянный шум в доме может привести к проблемам со здоровьем

Уменьшить уровень вредного шума в доме можно с помощью унитазов и раковин со звукоизоляцией, зелени и звукоизолирующих вставок в окна, рассказала дизайнер интерьеров Шелли Розенберг. Способы защититься от шума с улицы или соседей, затеявших ремонт в самый неподходящий момент, она подсказала владельцам квартир в беседе с Forbes.

По словам эколога Джейми Бэнкса, постоянный шум или негромкие, но повторяющиеся звуки могут привести к тиннитусу (звону в ушах), потере слуха и другим проблемам со здоровьем. От шума могут пострадать сердце и система кровообращения, обмен веществ, эндокринная система, а также психика.

Например, шум может мешать сну и вызывать стресс и раздражение. В ответ организм высвобождает гормоны стресса и нейротрансмиттеры, которые запускают цепочку, приводящую к повреждению кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, вызывает или способствует возникновению высокого кровяного давления, диабета и даже ишемической болезни сердца Джейми Бэнкс эколог

По словам Розенберг, снизить уровень шума, поступающего снаружи, помогут зелень и специальные вставки в окна. «Можно использовать специальные акриловые оконные вставки, которые блокируют шум. Вы также можете организовать более плотное озеленение, чтобы смягчить шум от соседей или дорог с интенсивным движением», — сказала она.

При ремонте или постройке нового дома, продолжила Розенберг, можно предусмотреть установку звукоизоляционного слоя внутри стен между комнатами, а также установить раковины и унитазы со звукоизоляцией. «Многие бытовые приборы теперь рекламируются как "тихие", с более низкими децибелами. Кроме того, обратите внимание на гравитационные туалеты и сиденья унитазов с плавным опусканием», — добавила она, также предложив при ремонте использовать войлочные акустические плитки, подавляющие шум.

Также она посоветовала включать в спальнях приборы с белым шумом, чтобы замаскировать посторонние звуки. «Многим нравится непрерывный гул вентилятора во время сна. Шумовые машины или приложения предлагают различные звуки, такие как статические помехи, дождь или волны», — объяснила дизайнер.

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