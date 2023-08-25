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13:12, 25 августа 2023Бывший СССР

Украинская беженка пожаловалась на издевательства польских школьников

Беженка с Украины Елена: сын боится идти в школу из-за издевательств поляков

Фото: Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украинская беженка Елена пожаловалась, что в польских школах дети издеваются над ее сыном и мальчик боится идти на учебу. Слова женщины передает издание TokFm.

Женщина рассказала, что дети желали сыну, чтобы его отец не вернулся с фронта. «Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать», — сказала Елена.

Другой школьник из города Люблин рассказал, что мальчики говорили ему «вернуться на Украину и драться», а также признавались в поддержке России.

Ранее стало известно, что в польском городе Каменец-Зомбковицки группа футбольных фанатов, состоящая из 17 человек, избила и ограбила двух украинцев из-за их национальности.

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    Алевтина Запольская
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